Calci nelle parti basse a un agente della polizia locale prove insufficienti e viene assolto

Un uomo di 59 anni, residente a Ugento, è stato assolto dall’accusa di aver colpito con calci due agenti della polizia locale intervenuti durante i lavori di scavo per la posa di una fognatura. I fatti si sono verificati a Torre San Giovanni, ma le prove raccolte non sono state ritenute sufficienti per dimostrare la responsabilità dell’imputato. La decisione del tribunale è arrivata al termine del processo.

UGENTO - Un uomo di 59 anni residente a Ugento, in località Torre San Giovanni, era finito al banco degli imputati con l’accusa di aver aggredito due agenti della polizia locale del Comune di Ugento intervenuti per consentire lavori di scavo su uno stradone per il passaggio di una fognatura, resi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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