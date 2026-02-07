Assolto per l’omicidio Silingardi Prove insufficienti su Said Saraa Il pm aveva chiesto 30 anni

Il tribunale ha assolto Said Saraa dall’accusa di omicidio volontario aggravato e da quella di rapina. La decisione arriva perché le prove contro di lui sono state considerate insufficienti per condannarlo oltre ogni ragionevole dubbio. Il pm aveva chiesto 30 anni di carcere, ma alla fine la corte ha deciso di assolvere.

Assolto dall’accusa di omicidio volontario aggravato, e anche da quella di rapina: le prove raccolte sono state ritenute insufficienti per ritenerlo colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. È il verdetto emesso ieri dal giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi per Said Saraa, 37enne nato in Marocco, accusato del delitto di Aldo Silingardi, il pensionato che fu ritrovato massacrato e senza vita il 9 luglio 2012 nella sua casa a Lemizzone di Correggio. Per lui, difeso dall’avvocato Emilio Stagnini, il pubblico ministero Maria Rita Pantani aveva chiesto la massima pena possibile, 30 anni di condanna all’esito dell’abbreviato: un rito processuale a cui l’imputato aveva potuto accedere perché, nonostante le aggravanti contestate, i fatti risalivano a prima del 2019, quand’è stata emessa la norma che lo esclude per i delitti punibili con l’ergastolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il processo per rito abbreviato a carico dell'ex vicino di casa di Aldo Silingardi, ucciso a colpi in testa nel luglio 2012 a Lemizzone. Alla sbarra Said Saraa