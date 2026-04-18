L’addio a Giacomo Bongiorni in Duomo i funerali del papà ucciso a calci e pugni davanti al figlio

Oggi nella chiesa del centro cittadino si tengono i funerali di un uomo di 47 anni, morto dopo essere stato colpito durante una lite in piazza Palma a Massa. La cerimonia si svolge alla presenza di familiari e amici, che si riuniscono per ricordarlo. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, che ha assistito alla cerimonia funebre senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’evento.

Lutto cittadino a Massa per l’ultimo saluto al 47enne. Le esequie, celebrate dal vescovo Mario Vaccari, nel Duomo della città Il luogo dell’aggressione colmo di fiori per Giacomo Bongiorni. A Massa oggi funerali e lutto cittadino (foto di Paola Nizza) Massa, 18 aprile 2026 – Oggi un’intera città si ferma per dare l’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni, il padre di 47 anni ucciso nella notte fra sabato 11 e domenica 12 aprile dopo una lite in piazza Palma a Massa. I funerali saranno celebrati alle le 15 in Duomo dal vescovo Mario Vaccari. A Massa sarà una giornata di raccoglimento e dolore, in segno di cordoglio è stato proclamato il lutto cittadino.🔗 Leggi su Lanazione.it

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