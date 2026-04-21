Cala il sipario sullo storico Capitol Il cinema lascia il posto alle case

Il Cinema Capitol di Vimercate chiude dopo più di cent'anni di attività. La vendita dello stabile di via Garibaldi conclude un periodo di incertezza che durava oltre quindici anni. La struttura, considerata un punto di riferimento culturale per la città, sarà ora demolita e sostituita con nuove abitazioni. La decisione rappresenta la fine di una presenza storica nel panorama locale e l’inizio di un nuovo progetto edilizio.

Sipario sul glorioso Cinema Capitol di Vimercate. La vendita dello storico stabile di via Garibaldi segna l’atto finale di un’agonia durata oltre quindici anni, trasformando quello che per un secolo è stato il tempio della cultura cittadina in un prossimo cantiere. La cooperativa Tangram, proprietaria delle mura, ha passato il testimone a un investitore privato che non ha in programma rassegne d’essai o pièce teatrali, ma una moderna palazzina residenziale che sorgerà dalle ceneri di un pezzo di pregio di città. Nato all’alba del secolo scorso come Teatro Umberto I, l’edificio aveva attraversato i decenni con la dignità dei grandi luoghi di aggregazione, trovando negli anni Ottanta una seconda giovinezza grazie proprio alla coop.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cala il sipario sullo storico Capitol. Il cinema lascia il posto alle case Notizie correlate Cala il sipario sulla notte più prestigiosa del cinema, ma i riflettori restano accesi sullo stileLa notte degli Oscar 2026 ha celebrato il trionfo dell’eleganza, tra citazioni storiche e look d’avanguardia. Cosenza, il trionfo della settima arte: cala il sipario sulla Primavera del CinemaCosenza celebra il cinema italiano: si chiude la Primavera del Cinema – Premio Federico II Cosenza ha concluso la sua dodicesima edizione de “La... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cala il sipario sullo storico Capitol. Il cinema lascia il posto alle case; ASSOLUTI UNIPOL: CURTIS QUATERNA, ARGENTO MANGIAMELE E BRONZO MANCINI; Superfinal EYBL U20: cala il sipario a Reggio Calabria, Rens United domina e porta il titolo negli USA; Quattro su quattro, Sara Curtis vince anche i 50 Farfalla. Cala il sipario sullo storico Capitol. Il cinema lascia il posto alle caseSipario sul glorioso Cinema Capitol di Vimercate. La vendita dello storico stabile di via Garibaldi segna l’atto finale di un’agonia durata oltre quindici anni, trasformando quello che per un secolo è ... ilgiorno.it Cala il sipario sui Campionati Internazionali d’Italia di Tennis per VeteraniCon le ultime finali cala il sipario sulla cinquantasettesima edizione dei Campionati Internazionali d’Italia di Tennis per Veterani ... ligurianotizie.it Camminare a passo svelto o fare le scale, così cala il rischio di 8 malattie x.com Cala la notte…. - facebook.com facebook