La notte degli Oscar 2026 si è conclusa, lasciando spazio alle celebrazioni per i premi consegnati e i riconoscimenti assegnati. Durante l’evento, attori, attrici e ospiti sono arrivati sul red carpet indossando abiti che hanno attirato l’attenzione per le loro scelte di stile. I riflettori sono rimasti puntati sulle mise più originali e raffinate, mentre le premiazioni hanno concluso l’appuntamento più atteso del cinema.

L a notte degli Oscar 2026 ha celebrato il trionfo dell’eleganza, tra citazioni storiche e look d’avanguardia. Sul tappeto rosso, Jessie Buckley ha incantato con un omaggio a Grace Kelly firmato Chanel, mentre Emma Stone ha puntato su una silhouette scultorea e opalescente in Louis Vuitton. Oscar 2026: i look delle star sul tappeto rosso. guarda le foto Leggi anche › Da Anne Hathaway a Nicole Kidman, le star meglio vestite agli Oscar 2026 › Gli Oscar di Timothée Chalamet? Una notte da dimenticare A catturare l’attenzione è stata l’opulenza di Demi Moore, avvolta in un abito Gucci arricchito da scenografiche piume sfumate, seguita dal romanticismo principesco di Elle Fanning in Givenchy. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cala il sipario sulla notte più prestigiosa del cinema, ma i riflettori restano accesi sullo stile

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