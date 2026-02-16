Cosenza il trionfo della settima arte | cala il sipario sulla Primavera del Cinema

Cosenza ha chiuso la sua dodicesima edizione de “La Primavera del Cinema Italiano – Premio Federico II” il 14 febbraio 2026, dopo due settimane di eventi e proiezioni. La città si è animata di appassionati e registi, attirando spettatori da tutta la regione. Un festival che ha portato sullo schermo film italiani e creatività locale, coinvolgendo anche le scuole e gli appassionati di cinema.

Cosenza celebra il cinema italiano: si chiude la Primavera del Cinema – Premio Federico II. Cosenza ha concluso la sua dodicesima edizione de "La Primavera del Cinema Italiano – Premio Federico II" il 14 febbraio 2026, trasformandosi per due settimane in un vivace centro di cultura cinematografica. L'evento, ideato da Giuseppe Citrigno, ha visto la partecipazione di importanti figure del cinema italiano e ha puntato a valorizzare il legame tra la settima arte e la regione Calabria, offrendo un'occasione di crescita per l'industria locale. Un festival che valorizza il territorio. La kermesse, sostenuta dalla Fondazione Calabria Film Commission nell'ambito del progetto "Bella come il Cinema", ha attirato un pubblico numeroso e appassionato, riempiendo teatri e università con proiezioni, incontri e dibattiti.