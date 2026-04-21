Un giovane operaio di 20 anni è caduto da un'altezza di circa 15 metri mentre lavorava sul tetto di un hotel nel centro di Cagliari. L'incidente si è verificato durante un intervento di manutenzione, causando un forte impatto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità.

Un violento impatto nel cuore di Cagliari ha coinvolto un giovane lavorista di 20 anni, precipitato dal tetto dell’hotel Regina Margherita durante i lavori di manutenzione. Il ventenne, impiegato presso una ditta specializzata, è caduto da un’altezza di circa 15 metri nel corso del pomeriggio, riuscendo però a mitigare la gravità della caduta aggrappandosi a diversi sostegni prima di atterrare sulla struttura di una pergola. Dinamiche del soccorso e accertamenti in corso. Le forze dell’ordine sono giunte tempestivamente sul luogo del sinistro insieme ai tecnici del 118 e ai vigili del fuoco per gestire l’emergenza. Il giovane, che ha riportato diverse fratture a causa dell’impatto, è stato immediatamente classificato con un codice rosso dai sanitari e trasferito presso l’ospedale Brotzu per ricevere le cure necessarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, operaio vola da 15 metri: miracolo dopo la caduta

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