Operaio morto a Caserta | caduta da 15 metri in cantiere

Un giovane operaio di 27 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a San Marcellino, nel comune di Caserta. L’uomo è caduto da un’altezza di circa 15 metri durante le operazioni di lavoro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti.

Un giovane operaio di 27 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a San Marcellino, nel comune di Caserta. La tragedia si è consumata in Corso Italia, dove l’uomo è precipitato da una quota di circa 15 metri durante lavori di ristrutturazione su un edificio fatiscente. Le prime ricostruzioni indicano che il decesso è stato immediato e che i soccorsi del 118 non hanno potuto fare altro che constatare l’esito fatale. L’assenza di protezioni e le irregolarità amministrative. La dinamica dell’incidente rivela una carenza critica nelle misure di sicurezza: l’operaio è caduto da un piano privo di ringhiere, finendo nel cortile interno dello stabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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