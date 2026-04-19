ATALANTA-PISA 1-1 | IN EVIDENZA | 1ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025 26

Nella prima giornata della Serie A 202526, l'incontro tra Atalanta e Pisa si è concluso con un pareggio 1-1. Il Pisa ha sbloccato il risultato grazie a un’autorete di Hien, mentre Scamacca ha segnato per i padroni di casa. La partita ha visto la squadra ospite ottenere un punto nel debutto sulla panchina bergamasca, interrompendo così le speranze di vittoria dei padroni di casa.

Il Pisa rovina l’esordio di Juric sulla panchina bergamasca; un’autorete di Hien porta in vantaggio i toscani, ma Scamacca.Guarda questo video su Youtube De Zerbi disperato per la vittoria del Tottenham sul Brighton: ‘I giocatori devono provare cosa vuol dire vincere ancora’ © 2022 JustCalcio.com. Tutti i diritti riservati. In qualità di Affiliato Amazon JustCalcio.com riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Cream Magazine di Themebeez .🔗 Leggi su Justcalcio.com PISA-ATALANTA 1-1 | HIGHLIGHTS | 21ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Notizie correlate ATALANTA-LECCE 4-1 | IN EVIDENZA | 3ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26CDK ne fa due al Gewiss Stadium e, insieme ai centri di Scalvini e Zalewski, stende il Lecce e regala la prima vittoria stagionale a. LECCE-MILAN 0-2 | IN EVIDENZA | 2ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26Il Milan rialza la testa dopo lo scivolone contro la Cremonese con una vittoria decisa sul Lecce grazie alle reti di Loftus-Cheek e …Guarda questo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma - Atalanta (1-1) Serie A 2025; Serie A, Udinese-Parma 0-1, Napoli-Lazio 0-2, Roma-Atalanta 1-1. VIDEO; Serie A, Atalanta-Juventus 0-1: bianconeri in Champions a +2 sul Como Milan-Udinese 0-3: crollo rossonero. Cagliari-Cremonese 1-0 e Torino-Hellas Verona 2-1. Ieri Roma-Pisa 3-0. Polemiche tra Ranieri e Gasperini. Segui gli aggiornamenti su Rainews.it ht; Highlights Roma-Atalanta 1-1: Video e Gol. Roma-Atalanta 1-1: Highlights, video e golVideo e Highlights di Roma-Atalanta 1-1. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2025/2026. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport. sport.virgilio.it Le pagelle di Roma-Atalanta 1-1: Hermoso disfa e faLo spagnolo perde il pallone che dà il via allo 0-1, ma poi firma il pari e sfiora il bis. Malen è di categoria élite. El Shaarawy frizzante, offre delizie ai compagni. Soulé dà segnali incoraggianti ... ilromanista.eu Pagelle Roma-Atalanta: Carnesecchi miracoloso, Celik si prende la fascia. De Ketelaere oscurato - facebook.com facebook Atalanta, Palladino: "Non molleremo fino alla fine, con la Lazio la gara più importante" #SkySport #SkySerieA x.com