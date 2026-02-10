ATALANTA-LECCE 4-1 | IN EVIDENZA | 3ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025 26

L’Atalanta travolge il Lecce 4-1 al Gewiss Stadium, portando a casa la prima vittoria della stagione. CDK segna due volte, mentre anche Scalvini e Zalewski trovano il gol. La squadra di Gasperini dimostra di essere già in forma, mentre i salentini devono ancora lavorare per migliorare la fase difensiva. La partita si è messa subito bene per i bergamaschi, che hanno preso il controllo fin dall’inizio e non hanno dato respiro agli avversari.

CDK ne fa due al Gewiss Stadium e, insieme ai centri di Scalvini e Zalewski, stende il Lecce e regala la prima vittoria stagionale a. Guarda questo video su Youtube L'articolo ATALANTA-LECCE 4-1 IN EVIDENZA 3ª GIORNATA SERIE A ENILIVE 202526 proviene da JustCalcio.com.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Gewiss Stadium VENEZIA-MILAN 0-2 | IN EVIDENZA | 34ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2024/25 Nel match della 34ª giornata di Serie A, il Milan si impone sul Venezia con un gol di Pulisic e una rete finale di Gimenez. Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Lecce-Pisa apre la 15esima giornata Segui in tempo reale i risultati della 15esima giornata di Serie A 202526, con aggiornamenti su tutte le partite e le performances delle squadre italiane. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. ATALANTA-LECCE 4-1 | HIGHLIGHTS | 3ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Ultime notizie su Gewiss Stadium Argomenti discussi: Serie A: vincono Inter, Juve e Torino. Como-Atalanta 0-0. VIDEO; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Serie A: il Torino torna alla vittoria, Como-Atalanta termina 0-0. l'Inter vince a Cremona e la Juventus cala il poker a Parma; L'Inter passa a Cremona e continua la fuga. Como-Atalanta senza reti, ma con un rigore parato a Paz al 96'. Torino-Lecce 1-0 - Risultati e classifica. Quando si gioca Atalanta - Cremonese?Serie A 2025/2026, 24a giornata. Cronaca minuto per minuto di Atalanta-Cremonese: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Serie A: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juve 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juve 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. VIDEO ... tg24.sky.it Inter Milan in their last (12) Serie A matches: Win vs Sassuolo Win vs Cremonese Win vs Pisa Win vs Udinese Win vs Lecce Draw vs Napoli Win vs Parma Win vs Bologna Win vs Atalanta Win vs Genoa Win vs Como Win vs Pisa x.com Contro Lecce, Cagliari ed Atalanta, la Juventus ha effettuato ben 59 tiri complessivi (circa 20 a partita), di cui 12 nello specchio della porta (4 a partita), riuscendo però a segnare un solo gol, contro il Lecce #fblifestyle facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.