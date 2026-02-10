ATALANTA-LECCE 4-1 | IN EVIDENZA | 3ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025 26

L’Atalanta travolge il Lecce 4-1 al Gewiss Stadium, portando a casa la prima vittoria della stagione. CDK segna due volte, mentre anche Scalvini e Zalewski trovano il gol. La squadra di Gasperini dimostra di essere già in forma, mentre i salentini devono ancora lavorare per migliorare la fase difensiva. La partita si è messa subito bene per i bergamaschi, che hanno preso il controllo fin dall’inizio e non hanno dato respiro agli avversari.

CDK ne fa due al Gewiss Stadium e, insieme ai centri di Scalvini e Zalewski, stende il Lecce e regala la prima vittoria stagionale a.

