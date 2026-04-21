Cafu | Lite Ranieri-Gasp? Non sono ragazzini Rio spiaggia Carnevale | Ancelotti da noi è felice

L’ex calciatore brasiliano ha commentato le recenti tensioni tra due allenatori di calcio, sottolineando che non sono ragazzi e che in passato hanno lavorato insieme senza problemi. Ha aggiunto che tra i giocatori della squadra si sono vissuti momenti di relax in spiaggia e durante il Carnevale, mentre criticava le polemiche a Roma, ritenendo che si sarebbe dovuto trasmettere più serenità ai calciatori.

“Caspitarola” dice Cafu. Un bel neologismo per esprimere il suo sincero stupore di fronte all’incendio scoppiato qualche giorno fa a Casa Roma, con le fiamme che separano Claudio Ranieri da Gian Piero Gasperini. Il brasiliano ci è rimasto male, e mostra il suo disappunto a Madrid dov’è impegnato come Ambassador dei premi Laureus. L’occasione per una chiacchierata piena di sorrisi attorno ai suoi due mondi, il Brasile che affida i suoi sogni a un italiano e la tribolata Italia del pallone. Come vede il lavoro di Gasperini? “Ottimo. I problemi ci sono ovunque, in tutte le squadre, ma quanto ha fatto Gasperini in questa prima stagione è stato notevole e spero che il prossimo anno possa far sognare di nuovo la Roma con la vittoria dello scudetto”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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