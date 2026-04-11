Trauma cranico a Condove | bimbo salvato dall’elisoccorso

Nella serata di venerdì 10 aprile, a Condove, un bambino di tre anni ha riportato un trauma cranico a seguito di un incidente. L’intervento del personale sanitario è stato immediato, e il bambino è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.

Un bambino di tre anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino dopo un brutto incidente avvenuto nella serata di venerdì 10 aprile a Condove. Il piccolo, che si trovava sul divano all’interno della propria abitazione, ha riportato un trauma cranico a seguito di una caduta da terra, attivando immediatamente i protocolli di emergenza del soccorso territoriale. L’intervento dei soccorsi e la gestione dell’emergenza pediatrica. Le dinamiche che hanno portato al sinistro domestico sono attualmente oggetto di accertamenti per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi accaduti sul mobile. Non appena si è reso evidente la gravità della situazione, i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente per prestare le prime cure necessarie al minore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trauma cranico a Condove: bimbo salvato dall’elisoccorso Bimbo con trauma cranico trasferito in elicottero: primo atterraggio dell’Ares 118 all’Ospedale dei CastelliIl piccolo, con trauma cranico ed emorragia cerebrale, è stato trasferito d’urgenza in una struttura della Capitale: l’intervento segna il primo... Salvato dall’infarto in farmacia. Settantenne trasportato con l’elisoccorso in ospedaleUn uomo è stato salvato da un infarto grazie al tempestivo intervento del personale della Farmacia Pontini Marco e all’utilizzo della telemedicina.