Schianto tra auto a Cadelbosco Sopra grave pensionato

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Cadelbosco Sopra, quando due auto si sono scontrate lungo via Fratelli Cervi, sull’ex Statale. Un pensionato di 70 anni è rimasto ferito gravemente e ora è ricoverato in ospedale. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori che hanno estratto il conducente dall’auto e lo hanno trasportato d’urgenza. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i vigili indagano sulle cause dello scontro.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 21 febbraio 2026 - Soccorsi mobilitati in forze verso le 9,30 in via Fratelli Cervi, sull' ex Statale a Cadelbosco Sopra, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale un'auto che usciva da una stazione di servizio, condotta da un uomo di 69 anni residente a Reggio, si è scontrata con un'altra vettura, una Fiat Panda, che arrivava da Castelnovo Sotto, con a bordo un pensionato di 82 anni del paese. La Panda è finita fuori strada, con l'anziano rimasto bloccato nell'abitacolo e liberato dalle lamiere dall'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla.