In seguito alla condanna definitiva, un latitante ricercato da mesi è stato rintracciato a Cadelbosco Sopra. La sua fuga, iniziata a luglio dello scorso anno, si è conclusa con il suo arresto. La sua presenza in paese era rimasta sconosciuta fino alla recente scoperta. Questa notizia sottolinea l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e comunità locali per garantire la sicurezza pubblica.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 27 gennaio 2026 - Si era reso irreperibile dal luglio dello scorso anno dopo che la Corte di Cassazione aveva definito la sua condanna per una lunga serie di reati predatori commessi in Sicilia. La sua fuga è terminata ieri mattina, quando i carabinieri della caserma di Cadelbosco Sopra lo hanno rintracciato e arrestato in una struttura ricettiva del paese. L’intervento è scattato verso le 11,30. I militari si sono recati in un hotel per un controllo seguito al sospetto emerso dai dati sulle persone ospitate. L’uomo, un 57enne originario di Messina e senza fissa dimora, era infatti destinatario di un ordine di carcerazione, in quanto ricercato per una serie di gravi episodi avvenuti tra il 16 ottobre 2016 e il 12 gennaio 2017, tra cui rapine aggravate, furti in abitazione e tentati furti, avvenuti nel Sud Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Latitante da mesi, rintracciato a Cadelbosco Sopra

Approfondimenti su Cadelbosco Sopra

Cremona, 31 dicembre 2025 – Dopo dieci anni di latitanza, un uomo romeno di 45 anni è stato rintracciato e arrestato in un motel alle porte della città.

Nella serata del 26 gennaio 2026, a Cadelbosco Sopra, alcuni giovani sono stati denunciati per aver causato danni e disturbato la quiete pubblica nel centro del paese.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cadelbosco Sopra

Argomenti discussi: Rintracciato a Dubai 39enne di Noale condannato, l'avvocato: Chiederemo i domiciliari; Rapine e furti tra Palermo e Messina: latitante da mesi arrestato in hotel; Pestò a sangue e rapinò un pizzaiolo. Ventenne arrestato in Spagna; Condannato a cinque anni e latitante da mesi: arrestato moldavo 32enne.

Condannato a cinque anni e latitante da mesi: arrestato moldavo 32enneGli agenti della Squadra volante della Questura di Brescia hanno rintracciato e arrestato, nei giorni scorsi, un cittadino moldavo di 32 anni, senza fissa ... bsnews.it

Latitante in fuga da 25 anni arrestato e riportato in Italia, dove è stato catturato e quali reati ha commessoLatitante albanese arrestato in Albania e riportato in Italia dopo 25 anni: era a capo di un'organizzazione di traffico internazionale di droga. virgilio.it

PATTO PER LA CASA Siamo felici di comunicare che il Comune di Cadelbosco di Sopra, in concerto con gli altri comuni dell’Unione Terra di Mezzo, ha aderito al “Patto per la Casa”, il programma promosso dalla Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di fav - facebook.com facebook