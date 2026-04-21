In Italia si attende l’approvazione del Parlamento per l’invio di cacciamine nello Stretto di Hormuz. La missione internazionale mira a garantire la sicurezza marittima nella zona, coinvolgendo tre navi da guerra. La decisione arriva dopo un dibattito parlamentare e riguarda l’impiego di forze navali italiane in un’area strategica per il traffico internazionale. La partecipazione italiana è prevista nei prossimi giorni, una volta completate le procedure legislative.

La Spezia, 21 aprile 2026 – L’Italia è pronta a contribuire a una missione internazionale per mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz. E, in un quadro di ampie alleanze, anche la base Navale spezzina è pronta a fare la sua parte. L’annuncio del ministro della Difesa, che ha indicato in almeno due cacciamine l’apporto dell’Italia alla missione internazionale, è rimbalzato subito alla Spezia, dove ha sede la Quinta divisione navale, che fa capo a Maricodrag. Otto navi specializzate nel rendere inoffensive gli ordigni marini, realizzate con tecniche all’avanguardia. Due, secondo indiscrezioni, le navi maggiormente indiziate a prendere parte alla missione: si tratta nelle navi Crotone e Rimini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cacciamine a Hormuz: atteso l’ok del Parlamento, in ballo tre navi spezzine

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