Il piano del governo Meloni per mandare le navi cacciamine italiane nello Stretto di Hormuz

Il governo ha annunciato che intende inviare due navi cacciamine italiane nello Stretto di Hormuz, con il supporto di una fregata militare. La decisione riguarda un'azione militare specifica e viene comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla tempistica o sulle modalità di intervento. La proposta è stata confermata dal governo, che ha reso nota la disponibilità a contribuire a operazioni nella zona.

Il governo Meloni ha confermato che l'Italia è disponibile a inviare due navi cacciamine - con il supporto di una fregata militare - nello Stretto di Hormuz. La missione potrebbe partire anche senza il via libera formale dell'Onu e senza la partecipazione degli Stati Uniti. Prima però si aspetterà che arrivi un cessate il fuoco più stabile. E il governo chiamerà in causa il Parlamento.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Hormuz, ecco il piano di Italia, Gran Bretagna e Germania: «Così proteggiamo le navi nello Stretto» Iran, asse Meloni-Starmer-Merz: “Proteggeremo le navi nello Stretto di Hormuz”“Lavorare insieme a una serie di opzioni per proteggere le navi commerciali nello Stretto di Hormuz, in risposta alle crescenti minacce dell’Iran“. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Meloni oggi a Parigi, Europa discute piano per Stretto di Hormuz; Hormuz, Macron e Starmer: riaprire lo Stretto in modo incondizionato; L'Italia riformula il suo piano energetico; Stretto di Hormuz chiuso, il Piano di emergenza del governo (da aggiornare): i tre livelli di crisi e tutte le limitazioni. Stretto di Hormuz chiuso, il Piano di emergenza del governo (da aggiornare): i tre livelli di crisi e tutte le limitazioniLo spettro di una crisi energetica prolungata torna a incombere sull’Italia e sull’Europa. La chiusura dello Stretto di Hormuz, ... msn.com Le due navi cacciamine e una fregata, il piano italiano per lo Stretto. I timori di un sabotaggio di TrumpNeanche il tempo di issare la vela maestra che Donald Trump cerca di affondare la nave. «La Nato stia alla larga da Hormuz!» scrive nel suo ennesimo raptus su Truth il ... ilmessaggero.it L'Iran lo aveva annunciato e lo ha fatto: lo Stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. La riapertura è durata meno di 24 ore, Teheran è tornata a chiudere il passaggio, con un annuncio del comando militare. Il motivo della decisione sarebbe il blocco statunitense sui - facebook.com facebook ULTIM'ORA: Chiuso nuovamente lo stretto di #Hormuz. Le tensioni stanno aumentando nello Stretto di Hormuz. L' #Iran ha annunciato in un comunicato di aver nuovamente chiuso lo Stretto di Hormuz a causa del blocco navale statunitense. Come vi avevam x.com