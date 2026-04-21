Caccia intesa tra Regione e associazioni sul nuovo calendario | Equilibrato e partecipato

La Regione ha raggiunto un accordo con le associazioni venatorie sulla pianificazione della stagione di caccia 2026-2027. La proposta del nuovo calendario è stata accolta positivamente dal mondo venatorio emiliano-romagnolo, che ha espresso il proprio parere favorevole. La discussione si è svolta con un approccio partecipato, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra le esigenze degli operatori e le normative vigenti.

Il mondo venatorio emiliano-romagnolo promuove a pieni voti la proposta del nuovo calendario per la stagione 2026-2027. Durante le audizioni in Regione, le associazioni hanno espresso soddisfazione per un documento definito tecnicamente solido e capace di reggere eventuali ricorsi legali.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Ambiente, la Regione scommette sulla biodiversità e sul protagonismo delle associazioniLa Regione Calabria investe oltre 3,2 milioni di euro nella tutela della biodiversità, siglando convenzioni con trenta associazioni ambientaliste per... "Un calendario che fa scuola": il mondo della caccia promuove le scelte della RegioneIl mondo venatorio emiliano-romagnolo promuove a pieni voti la proposta del nuovo calendario per la stagione 2026-2027. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Progetti sociali innovativi, accordo tra Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo; Regione Toscana prolunga caccia di selezione al capriolo maschio; È caccia al cinghiale: parte la task force per catturare gli esemplari avvistati; Emergenza cinghiali in città, scatta il piano operativo: controlli e catture con le gabbie. Regione Veneto ha promesso una serie di iniziative importanti per la cacciaCosì si è espresso l’assessore Dario Bond in occasione del taglio del nastro dell’edizione 2026 di Caccia Pesca Natura. cacciapassione.com Autonomia, via libera dal Cdm agli schemi di intesa preliminare tra governo e Regioni. Stefani: «Avanti, soprattutto dopo Vannacci»VENEZIA - «Un passo avanti decisivo» per l'attuazione dell'autonomia: non nasconde la soddisfazione il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli per il via libera dal Consiglio dei ministri ... ilgazzettino.it Aggredito, accoltellato e abbandonato fuori dal night: arrestato un 43enne, è caccia ai complici – Cosa sappiamo Olbia, brutale pestaggio a nord della città. In corso le indagini dei Carabinieri facebook Splatta orde di nemici e vai a caccia di tesori in #SplatoonRaiders, un nuovo titolo Splatoon basato sul gioco in singolo, in arrivo il 23 luglio solo su #NintendoSwitch2. x.com