Caccia intesa tra Regione e associazioni sul nuovo calendario | Equilibrato e partecipato

Da cesenatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha raggiunto un accordo con le associazioni venatorie sulla pianificazione della stagione di caccia 2026-2027. La proposta del nuovo calendario è stata accolta positivamente dal mondo venatorio emiliano-romagnolo, che ha espresso il proprio parere favorevole. La discussione si è svolta con un approccio partecipato, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra le esigenze degli operatori e le normative vigenti.

Il mondo venatorio emiliano-romagnolo promuove a pieni voti la proposta del nuovo calendario per la stagione 2026-2027. Durante le audizioni in Regione, le associazioni hanno espresso soddisfazione per un documento definito tecnicamente solido e capace di reggere eventuali ricorsi legali.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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