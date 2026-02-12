Ambiente la Regione scommette sulla biodiversità e sul protagonismo delle associazioni

La Regione Calabria investe oltre 3 milioni di euro per rafforzare il ruolo delle associazioni nella tutela della biodiversità. L’obiettivo è creare un nuovo patto tra enti pubblici e realtà impegnate sul territorio. La scelta mira a valorizzare la natura e a coinvolgere attivamente chi lavora per preservarla. La mobilitazione nasce dalla volontà di migliorare la cura dell’ambiente, puntando sulla collaborazione tra istituzioni e associazioni locali.

Calabria punta sulla biodiversità: oltre 3 milioni di euro per un nuovo patto tra Regione e associazioni. La Regione Calabria investe oltre 3,2 milioni di euro nella tutela della biodiversità, siglando convenzioni con trenta associazioni ambientaliste per ripristinare habitat degradati e valorizzare gli ecosistemi naturali. L'iniziativa, presentata oggi a Catanzaro, mira a proteggere un patrimonio naturale di cruciale importanza europea e a promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio. Un tesoro europeo: la Calabria e la sua biodiversità. La Calabria, terra di straordinaria ricchezza naturale, si prepara a una svolta nella salvaguardia del proprio ecosistema. Ambiente, la Regione scommette sulla biodiversità e sul protagonismo delle associazioniSottoscritte in Cittadella le convenzioni per interventi di ripristino di habitat degradati e valorizzazione degli ecosistemi naturali. Investimento di oltre 3 milioni

