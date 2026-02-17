Spese 7mila euro per il biglietto di un concerto ma era una truffa | i carabinieri recuperano e le riconsegnano i soldi

Maria Rossi ha perso quasi 7.000 euro dopo aver acquistato un biglietto per un concerto, credendo di aver fatto un affare. La donna aveva effettuato numerosi bonifici, convinta di assicurarsi un posto all’evento molto richiesto. Solo alla fine si è resa conto di essere stata truffata, scoprendo che il biglietto non esisteva. I carabinieri sono intervenuti e hanno recuperato i soldi, restituendoli alla donna.

Aveva speso praticamente tutti i suoi risparmi pur di acquistare il biglietto per un concerto effettuando bonifici per un totale di quasi 7mila euro realizzando solo all'ultimo di essere stata vittima di una truffa. Tuttavia, grazie al pronto intervento e alle indagini condotte dai carabinieri di Portoferraio, la studentessa ha potuto recuperare quasi l'intera somma che le era stata indebitamente sottratta. La giovane infatti è stata convocata negli uffici elbani dove nei giorni scorsi le sono stati riconsegnati 5.490 euro precedentemente sequestrati ai malviventi. La truffa era stata commessa a inizio ottobre quando due ventenni originari del nord Italia pubblicizzarono sui social la vendita di un tagliando per un concerto.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Una studentessa friulana ha perso 7mila euro cercando un biglietto per il concerto dei Coldplay e si è ritrovata vittima di una truffa online.

