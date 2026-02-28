Scontro diretto tra i bustocchi e la Virtus Verona Pro Patria 107 candeline oggi | La squadra è viva e combattiva

Oggi la Pro Patria festeggia i 107 anni di fondazione con una partita importante contro la Virtus Verona. La squadra di casa, impegnata allo stadio Speroni, punta a ottenere una vittoria nello scontro diretto delle 17, con l'obiettivo di festeggiare questa ricorrenza con un risultato positivo. La formazione di Busto Arsizio si presenta determinata a dimostrare la propria vitalità e spirito combattivo.

BUSTO ARSIZIO (Varese) Nella ricorrenza della fondazione (107 anni), la Pro Patria oggi allo Speroni ha un solo risultato a disposizione: la vittoria nello scontro diretto delle 17.30 con la Virtus Verona. Gli scaligeri precedono in graduatoria di appena 4 punti e per coltivare la speranza i tigrotti biancoblù hanno una sola via. Bolzoni ha fatto il punto della situazione: "Siamo riusciti a recuperare gli acciaccati, è stata una settimana positiva. A Brescia abbiamo fatto bene e meritavamo qualcosa più di un ko: è ciò che ho detto in spogliatoio e che ha dato forza ai ragazzi. Ho visto la Virtus contro il Vicenza: è una squadra viva anche se sta passando una stagione non semplice, come noi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

PRE MATCH – Le parole di Mister Bolzoni alla vigilia di Pro Patria-Virtus Verona aurorapropatria1919.com/pre-match-le-p… x.com

