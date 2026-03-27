A Viterbo gli accompagnatori dei disabili viaggiano gratis sui bus | Un passo verso una città più giusta

A Viterbo, la giunta comunale ha approvato un provvedimento che consente agli accompagnatori di persone con disabilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici gestiti dalla società Francigena. La misura riguarda chi assiste quotidianamente persone con disabilità e mira a facilitare la mobilità di questa categoria. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’amministrazione comunale.

Un passo avanti sul terreno dell’inclusione sociale e della mobilità per il Comune di Viterbo. La giunta ha dato il via libera a una misura che permetterà agli accompagnatori delle persone con disabilità di usufruire gratuitamente del trasporto pubblico locale gestito dalla società Francigena. Si tratta di un provvedimento atteso, pensato per abbattere non solo le barriere architettoniche ma anche quelle economiche che spesso limitano la libertà di movimento dei cittadini più fragili. L’agevolazione non è indiscriminata, ma segue criteri precisi per garantire che il beneficio arrivi a chi ne ha davvero necessità. Potranno viaggiare senza... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - A Viterbo gli accompagnatori dei disabili viaggiano gratis sui bus: "Un passo verso una città più giusta" Articoli correlati Mezzi pubblici, primi passi per istituire una tariffa agevolata per gli accompagnatori dei disabiliUna tariffa agevolata per gli accompagnatori - cosiddetti "caregiver", familiari e non - per i mezzi pubblici a Perugia: dai treni nella tratta... Verso il referendum, "Una scelta consapevole per una giustizia più giusta": incontro alla FieraL’iniziativa si propone di offrire strumenti di approfondimento e criteri di valutazione per affrontare in maniera consapevole il tema della riforma... Aggiornamenti e notizie su A Viterbo gli accompagnatori dei... Discussioni sull' argomento Viterbo, bus gratis per gli accompagnatori di persone con disabilità; Torneo minirugby Città di Viterbo al campo Quadrini il 28 e 29 marzo; La Cna in pista insieme agli studenti dell’Itt Leonardo da Vinci al Leopard Circuit: bandiera a scacchi per Scuola e artigianato; Viterbo News 24 - Foto. Torneo minirugby Città di Viterbo al campo Quadrini il 28 e 29 marzoRIETI - Sabato e domenica gli impianti sportivi della Teverina subiranno la solita gioiosa invasione che si verifica ogni qualvolta si svolge il torneo ... msn.com Anarchici morti: perquisizioni a Viterbo, proibito presidio a Roma x.com Lo scorso venerdì 20 marzo la città di Viterbo si è trasformata in un grande laboratorio a cielo aperto. In occasione di Università Svelate 2026, l’Università degli Studi della Tuscia è scesa in città con “La ricerca è in città!”, portando attività, incontri, mostre e labo - facebook.com facebook