guerrini e prusak al portugal eco rally

Guerrini e Prusak parteciperanno al Portugal Eco Rally, che si terrà in questa occasione. La competizione rappresenta la seconda prova del campionato iridato e vedrà la presenza di tutti i principali team. La gara si svolgerà in Portogallo e attirerà numerosi appassionati di automobilismo eco-sostenibile. Entrambi i piloti saranno alla guida di vetture ufficiali per questa sfida.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Tutti i top team saranno al via della seconda prova iridata. Percorso cambiato a causa dell'alluvione che ha colpito il Portogallo. Tra situazione internazionale e politica interna è passata quasi inosservata l'alluvione che a fine gennaio ha colpito Portogallo e Spagna occidentale provocando morti, distruzione di strade e danni incalcolabili. La determinazione degli organizzatori lusitani ha superato ogni disastro e per la nona edizione del Portugal Eco Rally non è stato necessario neppure un rinvio ma solo un cambio di percorso. Ad onorare la gara tutti i migliori equipaggi della FIA Ecorally Cup e quasi cinquanta iscritti complessivamente per una gara che avrà validità anche per l'Iberian Eco Challenge e per il campionato nazionale portoghese.

