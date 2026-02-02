Buon compleanno Paolo del Debbio Alessandro Sallusti…

Oggi sono tanti i festeggiati. Tra loro, Paolo del Belbio, Alessandro Sallusti e altri come Giuseppe Papadopulo e Cristian Rizzo. In tutta Italia, amici e familiari si stanno preparando per le celebrazioni di un giorno speciale, con auguri e ricordi di carriera. Tra i nomi spiccano anche ex calciatori e attori, pronti a spegnere le candeline e a ricevere gli auguri di amici e colleghi.

Buon compleanno Alessandro Sallusti, Paolo del Debbio, Renzo Ulivieri, Paolo Garimberti, Maria Beatrice di Savoia, Giuseppe Papadopulo, Paolo de Castro, Lello Ciampolillo, Massimo Mezzaroma, Shakira, Gerard Piqué, Filippo Magnini, Paolo Hernan Dellafiore, Fabrizio Grillo, Camilla Borsotti, Marco Fabbri, Matteo Grattarola, Mario Scapini, Andrea Tabanelli, Valentino Campitelli, Cristian Rizzo, Caterina Bosetti. Oggi 2 febbraio compiono gli anni: Elio Ardit, ex calciatore; Antonio de Bellis, ex calciatore Palermo, Venezia, allenatore; Roberto Marelli, attore. Inoltre, compiono gli anni: Flora Gallo, cantante, paroliera; Mario Valentini, politico; Ilario Floresta, politico; Renzo Ulivieri, ex calciatore Fiorentina, allenatore, politico, presidente Aiac, Associazione allenatori; Giuliano Zoso, politico; Paolo Garimberti, giornalista; Ornella Pozzolo, scrittrice, poetessa; Maria Beatrice di Savoia, principessa; Beniamino Battistella, ex hockeista; Isaias Afewerki, presidente Eritrea; Antonio Veschetti, ex calciatore Novara; Luciano Cagnin, politico; Desiderio Passali, medico, docente; Enrico Dioli, sindacalista, politico; Giuseppe Papadopulo, ex calciatore Lazio, allenatore.

