A Novilara si apre uno spiraglio. Dopo anni di attese e polemiche, finalmente si muove qualcosa per utilizzare pienamente le aree pubbliche vicino al Teatrino. La questione sembrava bloccata da tempo, ma ora si fa strada una soluzione concreta. La decisione di aprire il parco con entrata dalla casa privata segna un passo avanti importante per la comunità.

Ci siamo. L’annosa questione legata al pieno utilizzo delle aree pubbliche attorno al Teatrino di Novilara è ad una svolta. In estrema sintesi il Comune potrà aprire un ingresso su via Pettinari che permetterà ai cittadini di accedere liberamente al giardino pubblico che si trova a monte del Teatrino. Per anni, infatti, per sfruttare il bene pubblico è stato necessario passare per il corridoio di un privato, la consigliera comunale Francesca Tommasoli. Il Comune, poi, potrà consolidare una delle pareti del Teatrino, a rischio crollo su via Rossi, eliminando un pericolo segnalato ripetutamente sul Carlino dal consigliere comunale Daniele Malandrino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parco con entrata dalla casa privata. Ora a Novilara si apre uno spiraglio

