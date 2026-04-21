Bulgaria nell’euro in barba al popolo Quattro mesi dopo vince un Orbán

Dopo aver deciso di adottare l’euro senza tenere conto delle proteste popolari, il governo bulgaro ha portato a termine il processo di adesione alla moneta unica. A pochi mesi dall’ingresso, il risultato elettorale ha visto prevalere un candidato che si opponeva all’Unione Europea e ha manifestato apertura verso la Russia. La vittoria ha fatto seguito a una campagna elettorale caratterizzata da posizioni critiche nei confronti delle scelte internazionali del Paese.

Sofia ha ignorato le proteste dei cittadini contro l’ingresso nella moneta unica. Risultato: trionfa un candidato scettico sull’Ue e per il dialogo con la Russia. La sinistra non aveva ancora finito di brindare per l’Ungheria. Sono passati pochi giorni dall’esito delle elezioni ungheresi, che hanno visto l’ex premier Viktor Orbán sconfitto da un politico membro della famiglia dei Popolari europei, Péter Magyar, inspiegabilmente acclamato dai progressisti. Ieri mattina, sul tavolo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al tredicesimo piano del palazzo Berlaymont a Bruxelles, è atterrato un altro spinoso dossier dall’area dell’ex cortina di ferro, quello bulgaro.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Bulgaria nell’euro in barba al popolo. Quattro mesi dopo vince un «Orbán» Notizie correlate Elezioni in Bulgaria, vince Rumen Radev: l’affluenza record, l’ombra russa e una nuova possibile frattura nell’Unione EuropeaDomenica 19 aprile si sono svolte le elezioni parlamentari in Bulgaria, segnate da un record assoluto nella partecipazione, rispetto agli ultimi... Shary, cucciola di pitbull rapita, torna a casa dopo quattro mesi: avevano chiesto 500 euro di riscattoShary, cucciolo pitbull di pochi mesi, è tornata a casa dopo il furto di novembre. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le elezioni in Bulgaria e il rischio di un nuovo Orban nel cuore della Ue; Bulgaria, ex presidente Radev ha vinto elezioni con oltre il 44%; Elezioni in Bulgaria di domenica: effetto Budapest anche a Sofia?; Primi exit poll per le elezioni in Bulgaria, in testa il partito dell’ex presidente Rumen Radev. In Bulgaria Radev, euroscettico e filorusso, verso il trionfoL'ex presidente divenuto tribuno contro la corruzione, considerato filo-russo e anche euroscettico, Rumen Radev, va come previsto verso la vittoria in Bulgaria, al voto per l'ottava volta in cinque ... ansa.it BULGARIA | Nella fiducia a Radev un no all’Ue in guerra e al carovita arrivato con l’euroIl PB di Rumen Radev vince le elezioni in Bulgaria (44,7%) e ottiene la maggioranza assoluta. Sconfitto il PPE bulgaro (GERB, 12,6%) e i liberali (PP-DB) ... ilsussidiario.net Radio 24. . #FacebookLive #20aprile Nessun Luogo è Lontano - Radio 24 Bulgaria: vince Radev, è la nuova Ungheria facebook La #Bulgaria sceglie fra #Europa e #Russia. Favorito l'ex presidente #Radev. La coalizione dei partiti di sinistra amici di Mosca in testa nei sondaggi. Sofia rischia di perdere diversi miliardi di fondi comunitari. E di passare dalla parte del Cremlino x.com