Shary cucciola di pitbull rapita torna a casa dopo quattro mesi | avevano chiesto 500 euro di riscatto
Shary, cucciola di pitbull di pochi mesi, è stata rapita a novembre e restituita dopo quattro mesi grazie all'intervento dei carabinieri. La causa del sequestro è stata una richiesta di riscatto di 500 euro, avanzata da un uomo che voleva ottenere denaro dalla proprietaria. Le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare e denunciare una donna di 35 anni, sospettata di aver tentato di estorcere il denaro e di aver ricettato il cucciolo. La famiglia di Shary può ora riabbracciarla.
Shary, cucciolo pitbull di pochi mesi, è tornata a casa dopo il furto di novembre. A salvarla i carabinieri, denunciata una 35enne per tentata estorsione e ricettazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Desy, cucciola di sette mesi affetta da sublussazione femorale: raccolti 3.255 euro per il primo intervento
Leggi anche: Chiara Ferragni, colpo di scena: prosciolta per il processo “Pandoro-gate”: i pm avevano chiesto un anno e 8 mesiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cane di 2 mesi rapito, richiesta di riscatto di 500 euro: la proprietaria lo riabbraccia dopo mesi di indagini a RomaSi è conclusa con il lieto fine la vicenda di Shary, un cucciolo di cane di appena due mesi, razza Pitbull, sottratto lo scorso novembre alla sua proprietaria. I Carabinieri della ... ilmessaggero.it
Roma, cucciolo rubato e 'riscatto' da 500 euro: Shary riconsegnata alla proprietaria, denunciata una 35enneLa storia comincia il 12 novembre 2025, a Roma. Una donna di 66 anni si reca a una visita medica e, in quel frangente, subisce il furto del suo cane: Shary, un cucciolo di Pitbull di appena due mesi. msn.com
Si è conclusa con il lieto fine la vicenda di Shary - facebook.com facebook