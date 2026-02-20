Shary cucciola di pitbull rapita torna a casa dopo quattro mesi | avevano chiesto 500 euro di riscatto

Shary, cucciola di pitbull di pochi mesi, è stata rapita a novembre e restituita dopo quattro mesi grazie all'intervento dei carabinieri. La causa del sequestro è stata una richiesta di riscatto di 500 euro, avanzata da un uomo che voleva ottenere denaro dalla proprietaria. Le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare e denunciare una donna di 35 anni, sospettata di aver tentato di estorcere il denaro e di aver ricettato il cucciolo. La famiglia di Shary può ora riabbracciarla.