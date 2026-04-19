Bulgaria doccia fredda per l’Ue | vince la sinistra nazionalista di Radev

In Bulgaria, i risultati delle recenti elezioni hanno portato alla vittoria della sinistra nazionalista guidata dal presidente Radev. Questo esito rappresenta una battuta d’arresto per le istituzioni europee, che avevano mostrato ottimismo dopo i cambiamenti politici in Ungheria. La vittoria del fronte nazionalista ha modificato gli equilibri politici nel paese, influenzando le prossime strategie europee e le dinamiche interne.

Una settimana dopo l’esultanza per la svolta a Budapest, dove Peter Magyar ha estromesso Viktor Orban dalla carica di premier dopo sedici anni, la Bulgaria riserva nel voto parlamentare una doccia fredda per i fautori del rafforzamento dell’ Unione Europea perché all’ottavo voto in cinque anni nel tormentato Paese balcanico è uscita vincitrice Bulgaria Progressista, la formazione di sinistra nazionalista e euroscettica guidata dal generale Rumen Radev. Questi è pronto a occupare la carica di primo ministro dopo essere stato, per nove anni, presidente della Repubblica, dal 2017 al gennaio scorso, quando si è dimesso dalla carica in larga parte cerimoniale di capo dello Stato per provare a essere l’uomo della svolta per il suo Paese bloccato in una paralisi prolungata sul fronte istituzionale.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Bulgaria, doccia fredda per l’Ue: vince la sinistra nazionalista di Radev Notizie correlate Leggi anche: Voto “bulgaro” in Bulgaria: vince la sinistra filo-Putin di Radev che non vuole più aiutare l’Ucraina Bulgaria, il rischio Radev: l’ascesa del filorusso scuote l’UELa Bulgaria si prepara a un voto decisivo che potrebbe cambiare i rapporti di forza nell’Unione Europea, con il presidente uscente Radev in netto...