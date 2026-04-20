Le ultime elezioni parlamentari in Bulgaria hanno portato a una vittoria significativa per il candidato Radev, che guida il movimento Progressive Bulgaria. La sua formazione politica si avvicina a ottenere una maggioranza assoluta in Parlamento, segnando un cambiamento importante rispetto alle liste precedenti. I risultati delle urne riflettono un orientamento più euroscettico rispetto al passato, con una linea politica che potrebbe influenzare le prossime decisioni del paese nel contesto europeo.

Il bulgaro ha subito una trasformazione radicale con i risultati delle ultime elezioni parlamentari, che vedono la formazione Progressive Bulgaria guidata da Radev pronta a ottenere una maggioranza assoluta. Le proiezioni basate su oltre l’80% dei voti contati indicano una vittoria schiacciante del gruppo, che punta a conquistare almeno 129 seggi su un totale di 240 nel parlamento nazionale. Radev, che ha ricoperto la carica di presidente tra il 2017 e il 2026, ha definito questo esito come una vittoria della speranza dopo le consultazioni avvenute domenica. Con una percentuale stimata al 44%, il leader punta ora a consolidare la stabilità governativa in un Paese che ha recentemente integrato l’eurozona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bulgaria, trionfo di Radev: la nuova sfida euroscettica in Europa

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Euroscettico e filorusso. Radev conquista la maggioranza assoluta in Bulgaria x.com