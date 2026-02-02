Diritti Lgbtqia+ | è Ilaria Gibelli l' esperta nominata dal Comune

Il Comune ha scelto Ilaria Gibelli come esperta per proteggere i diritti delle persone Lgbtqia+. La nomina arriva in un momento in cui le questioni legate alle pari opportunità sono al centro del dibattito pubblico. Gibelli sarà il punto di riferimento per chi si batte per i diritti di questa comunità, che spesso si trova ad affrontare discriminazioni e difficoltà. La sua presenza potrebbe portare maggiore attenzione e supporto a chi lotta per essere riconosciuto e rispettato.

È l'avvocata Ilaria Gibelli l'esperta nominata dal Comune per la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+. Il bando, scaduto oggi, ha visto Gibelli aggiudicarsi la consulenza triennale, per un compenso di 156 mila euro. L'avviso di selezione era stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune lo scorso settembre accompagnato dalle polemiche del centrodestra che aveva gridato allo scandalo per l'ammontare dell'incarico, avanzando inoltre sospetti sull'esito della gara. Il nome di Ilaria Gibelli, avvocata esperta e attivista da anni in tematiche Lgbtqia+, circolava infatti da tempo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Ilaria Gibelli Il Comune cerca un consulente per i diritti Lgbtqia+: scoppia la polemica sui 156 mila euro di incarico Sanità più inclusiva: al via la formazione del personale per i diritti Lgbtqia+ La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ilaria Gibelli Diritti Lgbtqia+ : è Ilaria Gibelli l'esperta nominata dal ComuneÈ l'avvocata Ilaria Gibelli l'esperta nominata dal Comune per la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+. Il bando, scaduto oggi, ha visto Gibelli come unica candidata ad aggiudicarsi la consulenza ... genovatoday.it Politica, diritti, uguaglianza LGBTQIA+: a Verona il convegno su repressione e resistenze nello spazio europeoIl 29 e 30 gennaio a Verona il convegno su politica e diritti LGBTQIA+: panel, keynote e focus su repressione, resistenze e memoria trans. gay.it Eccoci al Convegno "Politica, diritti, uguaglianza LGBTQIA+" organizzato dall'Università di Verona, per la presentazione del vademecum e delle attività di Educare alle Differenze in contrasto alle politiche educative del governo. #educarealledifferenze facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.