Presunto dossieraggio sul Secolo XIX accuse a Bucci e portavoce | la procura apre un' inchiesta

La procura di Genova ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per il presunto dossieraggio ai danni del quotidiano Il Secolo XIX. Le indagini sono state avviate dopo che sono emerse accuse contro il sindaco e il portavoce, coinvolti nella vicenda. Attualmente, non ci sono ancora iscritti nel registro degli indagati e le verifiche sono in corso.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo, al momento formalmente a carico di ignoti, sulla vicenda del presunto dossieraggio nei confronti del quotidiano Il Secolo XIX. L'inchiesta nasce dall'esposto presentato lo scorso 6 marzo dal direttore del giornale, Michele Brambilla, contro il.