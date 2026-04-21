Bruce il kea col becco spezzato che lo usa come arma per dominare gli altri maschi | osservato in Nuova Zelanda

Un kea, uccello della Nuova Zelanda, noto per aver perso la parte superiore del becco, è stato recentemente osservato mentre utilizzava il becco come arma per confrontarsi con altri maschi. La sua strategia gli ha consentito di affermarsi come il leader del gruppo, nonostante la disabilità. La scoperta è stata fatta durante un monitoraggio sulla fauna locale, offrendo un esempio di adattamento per superare le difficoltà fisiche.