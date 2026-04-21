Bruce il kea col becco spezzato che lo usa come arma per dominare gli altri maschi | osservato in Nuova Zelanda
Un kea, uccello della Nuova Zelanda, noto per aver perso la parte superiore del becco, è stato recentemente osservato mentre utilizzava il becco come arma per confrontarsi con altri maschi. La sua strategia gli ha consentito di affermarsi come il leader del gruppo, nonostante la disabilità. La scoperta è stata fatta durante un monitoraggio sulla fauna locale, offrendo un esempio di adattamento per superare le difficoltà fisiche.
Bruce, un kea (Nestor notabilis) che ha perso la parte superiore del becco, ha inventato una tecnica di combattimento unica che gli ha permesso di diventare il maschio dominante del gruppo grazie alla sua disabilità.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Basket femminile, Italia batte la Nuova Zelanda e ora sfida gli USA nel pre-MondialeSecondo successo nel torneo pre-Mondiale di San Juan: 74-51 alle neozelandesi grazie alla difesa e ai 18 punti di Zandalasini.
Il virus Coruna che colpisce gli iPhone, cosa sapere e come proteggere lo smartphone: che c'entrano gli UsaCoruna è un exploit kit usato nel 2025 contro iPhone con iOS non aggiornato (fino a 17.