Il virus Coruna che colpisce gli iPhone cosa sapere e come proteggere lo smartphone | che c' entrano gli Usa

Nel 2025, gli iPhone non aggiornati sono stati colpiti da un exploit kit chiamato Coruna, che sfrutta siti compromessi per infettare i dispositivi. Si tratta di un metodo diverso da un normale virus, e il problema riguarda principalmente gli utenti che non hanno installato gli ultimi aggiornamenti software. La notizia è stata riportata in diversi report tecnici, senza coinvolgimento diretto di altre nazioni.

Coruna è un exploit kit usato nel 2025 contro iPhone con iOS non aggiornato (fino a 17.2.1), spesso tramite siti compromessi: basta aprire una pagina. Non è un virus che si diffonde da solo, ma può portare al furto di dati e wallet. Apple ha corretto le falle con update mirati, la difesa è aggiornare iOS e, per profili a rischio, attivare Lockdown Mode. Coruna, il “virus” su iPhone che sfrutta falle di sicurezza Chi è davvero a rischio e cosa può fare il virus Coruna Come proteggere l’iPhone dal virus Coruna Coruna, il “virus” su iPhone che sfrutta falle di sicurezza Quando si parla di Coruna come virus per iPhone bisogna chiarire subito la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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