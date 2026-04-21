Brindisi ultimatum per il polo chimico | 2.600 posti a rischio

A Brindisi, la crisi del polo chimico ha portato i sindacati a dare un ultimatum per evitare la perdita di circa 2.600 posti di lavoro. La situazione industriale è diventata critica, con preoccupazioni sulla futura sostenibilità delle attività nel settore. Le parti coinvolte sono in attesa di risposte concrete per affrontare la difficile condizione degli impianti e dei lavoratori.

La crisi che colpisce il cuore industriale di Brindisi ha raggiunto un punto di rottura decisivo, spingendo i sindacati a lanciare un ultimatum per evitare che il polo chimico si trasformi in un relitto tecnologico. La Cgil e la Filctem chiedono ora misure drastiche, tra cui la vendita degli impianti di cracking ad altri operatori, per impedire che oltre 2.600 posti di lavoro vadano perduti definitivamente. Il clima che si respira nelle zone industriali pugliesi è carico di una tensione che non ammette più rimandi. A distanza di un anno dal protocollo siglato il 10 marzo 2025, le parti sociali tornano a battere i pugni sul tavolo della politica nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi, ultimatum per il polo chimico: 2.600 posti a rischio Notizie correlate Konecta Crotone: 600 posti a rischio, si gioca il futuro con la CIGLa gestione del personale Konecta a Crotone affronta una fase di stallo operativo che spinge l’azienda verso la richiesta della cassa integrazione... Industria, ricerca e innovazione: la Scuola di sviluppo territoriale punta sul Polo chimicoIl petrolchimico si riprende la scena come leva strategica per il futuro produttivo del territorio. Tutti gli aggiornamenti Centro per minori stranieri, ultimatum da Roma: aprire o restituire i fondi. Saponaro: «Siamo pronti a partire»Il Comune di Brindisi aprirà a breve il centro per minori stranieri non accompagnati del quartiere Casale. A confermarlo è l’assessore ai Servizi sociali Ercole Saponaro, che nei giorni scorsi ha ... quotidianodipuglia.it Stadio, l’ultimatum di Ferrarese in vista dei Giochi del Mediterraneo: «Più veloci, altrimenti ci penso io»La priorità è ultimare i lavori. A Brindisi come in tutte le altre sedi dove si disputeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo in programma in Puglia tra poco più di sei mesi. Quel che è certo, però ... quotidianodipuglia.it