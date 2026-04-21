Brindisi ospita la mostra interattiva multimediale L’Italia in Europa l’Europa in Italia

A Brindisi è aperta dal 22 aprile al 10 maggio la mostra multimediale intitolata “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia”. L’esposizione si svolge all’interno dell’ex Convento di Santa Chiara e è stata realizzata dal Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’agenzia Ansa. La mostra è interattiva e si concentra sui rapporti tra Italia e Europa.

BRINDISI - La Mostra “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia”, realizzata dal Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l'agenzia Ansa, viene esposta dal 22 aprile al 10 maggio a Brindisi, presso l’ex Convento di Santa Chiara.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Rimini ospita la Coppa Italia: Dole sfida Brindisi perIl palasport Flaminio di Rimini si prepara ad accogliere l’intera nazione nel weekend del 13 marzo 2026, trasformando la città in epicentro del... Leggi anche: Italia, ciao ciao Europa: 2026 nero anche in Europa e Conference League Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Brindisi ospita la mostra interattiva multimediale L’Italia in Europa, l’Europa in Italia; Mutui rinegoziati, l'opposizione: 'I fondi vadano alla sicurezza delle strade'; Brindisi e provincia: 102 annunci di lavoro e 342 figure ricercate; Porto – Di Donna (Fi): Dall’Autorità Portuale continui segnali di disattenzione nei confronti della città di Brindisi. Mostra fotografica di Patrizia Aversa: al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi i volti dell’identitàDa questa urgenza prende forma un lavoro che sceglie consapevolmente persone comuni, volti del territorio, presenze non abituate all’obiettivo, lontane dai codici della posa e della rappresentazione c ... giornaledipuglia.com Brindisi, al Nuovo Teatro Verdi in mostra i volti dell’identità secondo Patrizia AversaBRINDISI - Un viaggio dentro l’identità, tra sguardi, fragilità e verità nascoste dietro l’apparenza. È questo il cuore di @Uno_Nessuno_Centomila, la mostra fotografica firmata da Patrizia Aversa e ... brindisisera.it Brindisi ospita la mostra interattiva multimediale "L’Italia in Europa, l’Europa in Italia" La Mostra “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia”, realizzata dal Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l'agenzia - facebook.com facebook