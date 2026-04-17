Italia ciao ciao Europa | 2026 nero anche in Europa e Conference League

Nel 2026, il calcio italiano attraversa un momento difficile a livello internazionale. La Nazionale italiana è uscita ai playoff dei Mondiali, mentre le squadre italiane hanno lasciato prematuramente le competizioni europee, con eliminazioni in Champions League, Europa League e Conference League. La stagione ha segnato un calo di risultati e di presenza italiana nelle competizioni continentali.

E’ un 2026 quello dell’Italia nel calcio internazionale. Dopo l’eliminazione della Nazionale italiana ai playoff Mondiali, l’uscita di scena delle squadre azzurre in Champions League, male anche in Europa League e Conference League. Mai così male? L’Italia del calcio crolla anche in Europa, certificando l’involuzione del movimento azzurro. Il Bologna, chiamato a una difficile rimonta in Inghilterra dopo il 3-1 dell’andata, subisce una netta sconfitta anche in trasferta. L’Aston Villa domina e chiude il discorso qualificazione già nel primo tempo con le reti di Watkins, Buendia e Rogers, intervallate da un calcio di rigore parato dal portiere rossoblù Ravaglia.🔗 Leggi su Sportface.it

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