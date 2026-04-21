Dopo aver vinto due medaglie d’oro ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, la sciatrice ha annunciato di aver ripreso le cure per la gamba in una clinica di Madrid. L’atleta ha fornito un aggiornamento sul suo stato di salute, senza specificare dettagli sulle terapie o sui tempi di recupero. La sua decisione di continuare il percorso di riabilitazione arriva dopo il successo olimpico.

Dopo la stagione trionfale culminata con le doppie vittorie olimpiche nel gigante e nel superG a Milano Cortina 2026, Federica Brignone ha fornito un aggiornamento sul suo percorso di guarigione a Madrid. La campionata di La Salle sta affrontando una fase delicata di riabilitazione per recuperare la piena funzionalità della gamba, colpita da un brutto incidente avvenuto in Val di Fassa nell’aprile del 2025. Il percorso di riabilitazione tra Torino e il Jmedical. La gestione del post-stagione per la fuorcista è orientata esclusivamente al recupero fisico. Attualmente, i trattamenti si concentrano sulla zona interessata dal sinistro dell’anno scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brignone, la sfida dopo l’oro: ripartono le cure per la gamba

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