Federica Brignone-choc dopo l' impresa | Ho dei pezzi dentro 2 giorni fa Com' è ridotta la gamba

Federica Brignone si mostra scossa dopo la vittoria nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice rivela di sentirsi “pezzi dentro” e ammette di aver avuto problemi alla gamba, risalenti a due giorni fa. La sua performance straordinaria nasconde una fatica crescente e un dolore che si fa sentire.

Il trionfo di Federica Brignone nel SuperG alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha il sapore dell'impresa epica. Della leggenda. E subito dopo il più difficile degli ori, la campionessa ha rivelato che appena due giorni prima non riusciva nemmeno a sciare. Il dolore alla gamba operata dieci mesi fa, dopo quel terrificante infortunio, era troppo forte, al punto da rendere incerta perfino la semplice prova in pista. Alle spalle c'è quel crac devastante: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale, frattura della testa del perone e rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

