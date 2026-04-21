Nella prossima puntata di Belve, in onda su Rai 2, l’attrice danese Brigitte Nielsen rivela dettagli sulla relazione con l’attore protagonista di film d’azione. La donna descrive il collega come una persona con problemi psicologici e fisici, offrendo un racconto diretto e senza filtri. La puntata andrà in onda martedì 21 aprile e vede come ospite l’attrice, nota per la sua carriera negli anni ’80.

La nuova puntata di Belve, in onda su Rai 2 martedì 21 aprile, promette scintille. Ospite di Francesca Fagnani è Brigitte Nielsen, icona degli anni ’80, che decide di raccontarsi senza filtri. E lo fa toccando alcuni dei capitoli più controversi della sua vita privata. Il matrimonio con Sylvester Stallone: “Una tragedia”. Tra i temi più forti dell’intervista c’è il rapporto con l’ex marito Sylvester Stallone, sposato nel 1985 e lasciato dopo meno di due anni. Nielsen non entra nei dettagli più coperti da accordi legali, ma lascia intendere molto: parla di un cambiamento improvviso già nella notte delle nozze. Racconta di un rapporto difficile, segnato – secondo la sua versione – da atteggiamenti ossessivi e da una relazione che la faceva sentire in pericolo, sia dal punto di vista psicologico che fisico.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - A Belve Brigitte Nielsen shock su Stallone: “Cattivo psicologicamente e fisicamente”

Notizie correlate

Brigitte Nielsen a Belve: “Sylvester Stallone a letto un coniglio, nella vita cattivo psicologicamente e fisicamente”Brigitte Nielsen si racconta a Francesca Fagnani nella nuova puntata di Belve, in prima serata su Rai 2 martedì 21 aprile.

Brigitte Nielsen shock a Belve: ‘Stallone mi ha distrutta, matrimonio devastante e dipendenza dall’alcol’Brigitte Nielsen a Belve, confessione senza filtri: ‘Mi ha distrutto la carriera’ Una confessione cruda, a tratti scioccante.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Belve 10 - Brigitte Nielsen: Sylvester Stallone mi ha distrutto la carriera - Video; Belve, Brigitte Nielsen: Stallone? A letto era più un coniglio. E mi ha distrutto la carriera; Brigitte Nielsen a Belve: Stallone mi ha distrutto la carriera. A letto? Era un coniglio; Con Sylvester Stallone mi sentivo in pericolo, il racconto di Brigitte Nielsen a 'Belve'.

Brigitte Nielsen a Belve: Sylvester Stallone era cattivo, mi sentivo in pericoloOspite a 'Belve' nella puntata di martedì 21 aprile, l'attrice e modella icona degli anni '80 Brigitte Nielsen svela a Francesca Fagnani momenti inediti e scioccanti della sua vita: dal bullismo subit ... adnkronos.com

Brigitte Nielsen a Belve contro Sylvester Stallone: Era cattivo, mi ha distruttoBrigitte Nielsen a Belve di Francesca Fagnani: Stallone mi ha distrutto la carriera, era cattivo psicologicamente e fisicamente ... corrieredellosport.it

«Mi sono sentita in pericolo durante il matrimonio, è stato un periodo che mi ha segnato per sempre». Brigitte Nielsen non si tira indietro davanti alle domande di Francesca Fagnani durante “Belve”, raccontando senza filtri alcuni dei passaggi più difficili della facebook

Brigitte Nielsen a Belve: “Sylvester Stallone a letto un coniglio, nella vita cattivo psicologicamente e fisicamente” L'ex modella e attrice danese racconta di una lite con Madonna in un club: "Continuava a pestarmi i piedi e le ho dato una spinta" x.com