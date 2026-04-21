Questa sera torna su Rai2 il programma condotto da Francesca Fagnani, che propone interviste dirette e senza filtri. Tra gli ospiti ci sarà anche un'attrice, nota per le sue apparizioni sul grande schermo, che ha rivelato di aver avuto paura di un collega attore durante un passato rapporto. La conversazione ha toccato anche dettagli più personali, portando alla luce aspetti inediti della sua vita.

Questa sera torna su Rai2 Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che continua a regalare interviste senza filtri. Tra gli ospiti della serata, l’attrice e modella Brigitte Nielsen, icona degli anni ’80, che ha svelato momenti inediti e scioccanti della sua vita privata, soffermandosi in particolare sul turbolento matrimonio con Sylvester Stallone. Durante la conversazione con la conduttrice, Nielsen ha rivelato dettagli sorprendenti sulla relazione con l’attore di Rocky e Rambo. “Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto” ha dichiarato l’attrice, riferendosi alle clausole di riservatezza dell’ accordo prematrimoniale che ha limitato per anni la sua possibilità di parlare apertamente.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Brigitte Nielsen a Belve: “Avevo paura di Sylvester Stallone” (e poi la rivelazione più intima)

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