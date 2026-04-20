Martedì si gioca la partita tra Brighton e Chelsea, valida per la trentaquattresima giornata di Premier League. Il Chelsea attraversa il momento più difficile della stagione, dopo aver ottenuto una vittoria contro il Port Vale in Fa Cup. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, con le formazioni probabili che verranno annunciate prima dell’inizio. La stagione del Chelsea sembra volgere al termine con risultati deludenti.

Brighton-Chelsea è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Se togliamo la semplice vittoria contro il Port Vale in Fa Cup, il Chelsea sta vivendo il periodo più complicato della propria stagione. In totale, tra campionato e Champions, sono sei le sconfitte di fila che hanno messo in grosso pericolo anche il posto europeo per il prossimo anno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La Champions è andata, praticamente (il quinto posto è distante sette punti) e anche il sesto è in grosso pericolo. Perché appaiate in classifica ci sono Brentford e Bournemouth e il Brighton, che ha mostrato un grosso carattere nel fine settimana prendendosi un pareggio pesantissimo sul campo del Tottenham, è dietro solo un punto.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Brighton-Chelsea: la stagione finisce male

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