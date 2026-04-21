Brighton-Chelsea martedì 21 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Trasferta difficile per i Blues

Da infobetting.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 aprile 2026 alle ore 21:00 si gioca l'incontro tra Brighton e Chelsea. La sfida si presenta come un banco di prova importante per i Blues, che arrivano da quattro sconfitte consecutive e si trovano a sette punti di distanza dal quinto posto, l'ultima piazza utile per qualificarsi in Champions League. Solamente cinque giornate rimangono alla fine del campionato, rendendo questa trasferta un'occasione cruciale per il team di Londra.

Dopo quattro sconfitte di fila il Chelsea è precipitato a -7 dal quinto posto in classifica, ovvero dalla zona Champions League, un gap importante a sole cinque giornate dalla fine del campionato. Piuttosto, i Blues devono pensare a difendere almeno il 6° posto, e anche il 7°, perché a quota 48 ci sono anche Brentford e Bournemouth e un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

brighton chelsea marted236 21 aprile 2026 ore 21 00 formazioni ufficiali quote pronostici trasferta difficile per i blues
© Infobetting.com - Brighton-Chelsea (martedì 21 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Trasferta difficile per i Blues

Notizie correlate

Brighton-Chelsea (martedì 21 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta difficile per i BluesDopo quattro sconfitte di fila il Chelsea è precipitato a -7 dal quinto posto in classifica, ovvero dalla zona Champions League, un gap importante a...

Brighton-Chelsea (martedì 21 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiDopo quattro sconfitte di fila il Chelsea è precipitato a -7 dal quinto posto in classifica, ovvero dalla zona Champions League, un gap importante a...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Premier League: preview Brighton-Chelsea; Pronostico Brighton & Hove Albion-Chelsea: analisi e probabili formazioni 21/04/2026 Premier League; Premier League, stasera il Chelsea cerca punti importanti in casa del Brighton; Premier League, il pronostico di Brighton-Chelsea.

brighton chelsea brighton chelsea martedì 21Inter, basta con gli sbadigli: questa sera serve fare di piùStasera, martedì 21 aprile 2026, il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra i nerazzurri e il Como. All'andata vinse la noia. Dove vedere la partita gratis. libero.it

brighton chelsea brighton chelsea martedì 21Pronostico Brighton-Chelsea: la stagione finisce maleBrighton-Chelsea è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.