Martedì 21 aprile 2026 alle ore 21:00 si gioca l'incontro tra Brighton e Chelsea. La sfida si presenta come un banco di prova importante per i Blues, che arrivano da quattro sconfitte consecutive e si trovano a sette punti di distanza dal quinto posto, l'ultima piazza utile per qualificarsi in Champions League. Solamente cinque giornate rimangono alla fine del campionato, rendendo questa trasferta un'occasione cruciale per il team di Londra.

Dopo quattro sconfitte di fila il Chelsea è precipitato a -7 dal quinto posto in classifica, ovvero dalla zona Champions League, un gap importante a sole cinque giornate dalla fine del campionato. Piuttosto, i Blues devono pensare a difendere almeno il 6° posto, e anche il 7°, perché a quota 48 ci sono anche Brentford e Bournemouth e un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brighton-Chelsea (martedì 21 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Trasferta difficile per i Blues

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