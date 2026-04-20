Brighton-Chelsea martedì 21 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 21 aprile 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Brighton e Chelsea. Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive, il Chelsea si trova a sette punti di distanza dal quinto posto in classifica, posizione che consente l'accesso alla Champions League. La squadra ha ancora cinque partite da disputare prima della fine del campionato. Le formazioni e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che si concentrano sulla possibilità di recupero dei Blues.

Dopo quattro sconfitte di fila il Chelsea è precipitato a -7 dal quinto posto in classifica, ovvero dalla zona Champions League, un gap importante a sole cinque giornate dalla fine del campionato. Piuttosto, i Blues devono pensare a difendere almeno il 6° posto, e anche il 7°, perché a quota 48 ci sono anche Brentford e Bournemouth e un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brighton-Chelsea (martedì 21 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Chelsea-Manchester United (sabato 18 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici.Tre sconfitte di fila in campionato per il Chelsea, quattro punti nelle ultime quattro giornate per il Manchester United. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Premier League: preview Brighton-Chelsea; Pronostico Brighton & Hove Albion-Chelsea: analisi e probabili formazioni 21/04/2026 Premier League; PREVIEW | Brighton & Hove Albion vs Chelsea: team news, lineups, predictions (Premier League 21/04); Rosenior: il momento no del Chelsea è responsabilità mia. Pronostico Brighton-Chelsea: la stagione finisce maleBrighton-Chelsea è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Brighton vs Chelsea – 21 Aprile 2026La sfida di Premier League tra Brighton e Chelsea accende l’attenzione degli appassionati. Si gioca il 21 Aprile 2026 alle 21:00 all’Amex Stadio, teatro in ... news-sports.it MVP Chelsea-Brighton: Luigi Ceglie - facebook.com facebook Il Manchester United batte il Chelsea e blinda il ritorno in Champions League. Psicodramma Tottenham: il gol di Rutter al 95' regala il 2-2 al Brighton e lascia gli Spurs in piena zona retrocessione e con una gara in più rispetto a West Ham e Nottingham Forest x.com