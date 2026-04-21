Brie Bella ha commentato la fuga di notizie sul ritorno di Paige in WWE, affermando che qualcuno dietro le quinte non desidera il bene dell’organizzazione. La wrestler ha espresso disappunto per come la notizia sia stata diffusa, sottolineando che non è stata una comunicazione ufficiale e che la responsabilità ricade su una persona che agisce senza autorizzazione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori.

Brie Bella non è contenta di come sia trapelata la notizia del ritorno di Paige in WWE e non nasconde che la colpa è di qualcuno dietro le quinte. Prima del ritorno di Paige a WrestleMania 42, dove ha sostituito Nikki Bella e ha vinto i titoli di coppia femminili insieme a Brie, alcune indiscrezioni indicavano che il suo ritorno non sarebbe stato un evento isolato, ma che era stato firmato un contratto pluriennale. Tuttavia, secondo Brie, il problema principale non è il ritorno in sé, ma il modo in cui la sorpresa è stata svelata. Durante il Nikki & Brie Show del 21 Aprile, Brie ha affrontato direttamente la questione della fuga di notizie, chiarendo di credere che qualcuno all’interno della cerchia abbia anticipato l’informazione prima che venisse resa pubblica.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Brie Bella: “La notizia del ritorno di Page è trapelata per colpa di qualcuno che non vuole il bene della WWE”.

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