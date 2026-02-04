Brie Bella torna in WWE | il futuro delle Bella Twins è in bilico?

Brie Bella torna in WWE dopo anni di assenza e subito fa parlare di sé. Durante la Royal Rumble, la wrestler ha deciso di rientrare sul ring, sorprendendo tutti i fan. La sua partecipazione ha riacceso le speranze di un possibile ritorno delle Bella Twins, anche se il futuro resta incerto. La scena femminile WWE si prepara a un nuovo capitolo con questa mossa a sorpresa.

Il ritorno di Brie Bella sul ring durante la Royal Rumble ha introdotto una nuova dinamica nella scena femminile WWE, trasformando una partecipazione inizialmente considerata episodica in una spinta competitiva concreta. Un'intervista rilasciata a Good Morning America ha chiarito i motivi alla base della reunion con la sorella Nikki Bella, evidenziando come il livello attuale del wrestling femminile sia stato lo stimolo decisivo a tornare al centro della scena. Il clima di crescita della categoria ha convinto le sorelle a passare dall'osservazione all'azione, mirando a un ruolo permanente nel roster.

