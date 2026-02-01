Brie Bella dopo il ritorno alla Rumble | Le Bella Twins sono tornate!

Dopo quattro anni di assenza, Brie Bella è rispuntata sulla scena inaspettatamente alla Royal Rumble femminile di Riyadh. La wrestler ha fatto il suo ritorno sul ring e ha subito annunciato su Instagram che le Bella Twins sono di nuovo insieme. La notizia ha sorpreso i fan e riacceso l’interesse per il duo, che mancava dalle competizioni da tempo.

Brie Bella ha fatto il suo ritorno in WWE alla Royal Rumble 2026, disputatasi il 31 gennaio a Riyadh, in Arabia Saudita. La wrestler non compariva in un match televisivo della WWE dalla Royal Rumble 2022, vinta quell'anno da Ronda Rousey. Brie è entrata con il numero 29 nella Women's Royal Rumble Match, dove è rimasta per circa sette minuti. Durante la sua permanenza nel match è riuscita a eliminare Lyra Valkyria, entrata con il numero 26, prima di essere a sua volta eliminata da Lash Legend.

