Depressione l’effetto positivo e inatteso dei farmaci contro obesità e diabete sulla salute mentale

Alcuni farmaci usati per trattare obesità e diabete di tipo 2 sembrano avere anche un effetto positivo sulla salute mentale. È un risultato inaspettato, ma non sorprende chi conosce le difficoltà che affrontano le persone con queste patologie. Lo stigma sociale e i problemi psicologici spesso aggravano la situazione, e ora si scopre che i farmaci potrebbero aiutare anche in questo senso. La scoperta apre nuove strade per migliorare il benessere complessivo dei pazienti.

A ben vedere, considerando quanto lo stigma e la psiche impattino sulle persone che fanno i conti con l ’obesità e il diabete di tipo 2, questo effetto collaterale positivo era da attendersi. Ma ora la scienza mette nero su bianco il valore di questo approccio anche per la salute mentale. I motivi? Da un lato questi trattamenti aiutano a contrastare l’ aumento ponderale legato ad alcuni psicofarmaci, fatto che può compromettere l’aderenza alle cure dettate dallo specialista. Ma non basta: potrebbero addirittura contribuire a ridurre il rischio di depressione e disturbo bipolare. A dirlo sono gli esperti della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (Sinpf), che si è chiuso da poco a Milano, e che ha dedicato un’intera sessione all’interazione tra queste terapie e la salute mentale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Durante le festività natalizie, molte persone tendono a mascherare il proprio stato d'animo per mantenere un'apparenza di serenità.

