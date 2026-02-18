Zuckerberg sotto accusa | il processo che valuta l’impatto dei social sulla salute mentale dei giovani

Mark Zuckerberg si trova sotto accusa perché il processo in corso mira a verificare come i social media influenzino la salute mentale dei giovani. A Los Angeles, il procedimento giudiziario ha attirato l’attenzione di molti, poiché potrebbe cambiare le regole del settore digitale. Le udienze si concentrano sulle pratiche di Facebook e Instagram, e su come queste piattaforme abbiano contribuito a problemi psicologici tra gli adolescenti.

Zuckerberg in tribunale: il processo che mette a rischio il futuro dei social media. Los Angeles, 18 febbraio 2026 – Si apre oggi un processo destinato a ridefinire le responsabilità dei colossi dei social media nei confronti della salute mentale dei giovani. Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, è chiamato a testimoniare dinanzi a una giuria che dovrà stabilire se piattaforme come YouTube e Instagram abbiano consapevolmente sfruttato meccanismi per creare dipendenza tra i minori, causando danni psicologici. Il caso, che si svolge in un tribunale di Los Angeles, potrebbe aprire la strada a un’ondata di cause legali e a una profonda revisione delle politiche delle piattaforme.🔗 Leggi su Ameve.eu TikTok, Instagram e YouTube sotto accusa, il processo a Los Angeles: «Danni alla salute dei giovani»A Los Angeles prende il via un procedimento giudiziario che riguarda le principali piattaforme social come TikTok, Instagram e YouTube. Social vietati agli under 16, l’esperimento australiano funziona: 4,7 milioni di account bloccati su TikTok per proteggere la salute mentale dei giovaniIn Australia, dal 10 dicembre, sono stati vietati i social media agli under 16, con la sospensione di circa 4,7 milioni di account in un mese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Instagram come un casinò? Il processo per Zuckerberg non è l'unico problema (di A. Sarno); ChatGpt sotto accusa: cos’è QuitGpt e perché invita a cancellare gli abbonamenti. Mark Ruffalo tra i sostenitori del boicottaggio; Registro elettronico sotto accusa, il consiglio di Novara ai prof; Stati uniti, rifiutata l’incriminazione di sei parlamentari dem. Chatbot sessuali per minorenni: Meta sotto accusaDai documenti interni emergono precise scelte di Mark Zuckerberg, secondo una causa. Meta avrebbe consentito ai minori di accedere a chatbot di intelligenza artificiale pensati come compagni e ... primaonline.it Meta sotto processo, l’azienda accusata di sfruttamento sessuale sui social: i dettagliLa multinazionale statunitense di Mark Zuckerberg, Meta, andrà a processo con l’accusa di non ... msn.com askanews. . Il Canada è sotto choc per la strage a scuola facebook