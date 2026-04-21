Brera funambolo della parola L’arte di dire e di sognare

A Brera, il giornalista noto come Gioannbrerafucarlo, nato nella regione padana, ha assunto fin dall’esordio il ruolo di responsabile dei servizi sportivi di un quotidiano. Con un modo di scrivere che mescola parole e sogni, si distingue per lo stile caratteristico, diventando una presenza riconoscibile nel panorama giornalistico locale. La sua carriera si è sviluppata attraverso anni di esperienza nel settore, mantenendo un ruolo di rilievo nel giornale.

, o meglio Gioannbrerafucarlo, schiatta padana, è dall’esordio il capo dei servizi sportivi del Giorno. Il suo primo pezzo, il 25 aprile 1956, cade in data propizia per un socialista. L’immaginifica penna esplode in soprannomi e neologismi, colti e popolari. I primi a infilzare tratti di personalità dei campioni. Abatino, poi promosso a Episcopus, per Rivera, Herrera è Accaccone, Gigi Riva Rombo di tuono, Giovanni Lodetti ‘Baslèta’, causa mento vistoso, Boninsegna è ‘Bonimba’, Paolo Pulici ‘Puliciclone’, Walter Zenga ‘Deltaplano’. Resta al Giorno fino al 1967, per dirigere il Guerin Sportivo, e tornare brevemente dal 1973. Di seguito un suo pezzo sulle Olimpiadi del 1960, uscito il 4 settembre.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brera, funambolo della parola. L’arte di dire e di sognare Notizie correlate Leggi anche: Il funambolo Riondino. Fra musica e spettacolo, l’arte di vivere con ironia Leggi anche: Charlie Chaplin, si può dire tutto senza dire una parola