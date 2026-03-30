Il funambolo Riondino Fra musica e spettacolo l’arte di vivere con ironia

David Riondino, noto funambolo tra musica e spettacolo, ha sempre mantenuto un atteggiamento giovanile caratterizzato da leggerezza e ironia. La sua capacità di affrontare il palco con un mix di serietà e superficialità ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. La sua arte si basa sulla capacità di vivere con un sorriso, senza rinunciare alla profondità delle sue interpretazioni.

È sempre stato giovane, David Riondino. Con quella leggerezza profonda, quell’ironia serissima. La capacità prodigiosa di non prendere niente sul serio, e tutto sul serio allo stesso tempo. Di smontare il giocattolo del mondo, con tutte le sue parole, con i luoghi comuni. E di creare qualcosa di sorprendente, ogni volta. Con quella voce gentile, che sembrava sempre ridesse di qualcosa, David Riondino ha danzato sul filo di mille mestieri artistici. È impossibile incasellarlo in una categoria: musicista, attore, autore di teatro, regista di cinema, autore satirico, organizzatore culturale. Riondino è scomparso ieri, nella sua casa di Roma, a 73 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il funambolo Riondino. Fra musica e spettacolo, l’arte di vivere con ironia Articoli correlati Una vita fra musica, cinema e televisione: addio all’ironia di David RiondinoFIRENZE – Addio a David Riondino, il poliedrico artista fiorentino si è spento all’età di 73 anni. Leggi anche: “David, figlio prediletto di Firenze. Ha saputo declinare la cultura con ironia rara”, il cordoglio per la morte di Riondino Altri aggiornamenti su Il funambolo Riondino Fra musica e... Discussioni sull' argomento Il funambolo Riondino. Fra musica e spettacolo, l’arte di vivere con ironia; Cantautore e attore, addio a David Riondino; Ciao David! Addio a Riondino: artista poliedrico da L’Araba Fenice a Lupo Solitario, da Cuore ai film di Salvatores. L'attore e cantautore fiorentino David Riondino si è spento a 73 anni, oggi domenica 29 marzo, nella sua casa romana. Riondino era uno spirito anarchico con un senso dell'humour unico e con una notevole cultura. È stato un artista molto sensibile. Ci manch - facebook.com facebook Morto il cantautore David Riondino. Guzzanti: «Io e te siamo stati fantastici» x.com