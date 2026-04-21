Bremer non abbassa la guardia | brasiliano al lavoro anche nel giorno di riposo! Cosa è successo oggi alla Continassa

Oggi alla Continassa il difensore brasiliano ha scelto di dedicarsi all’allenamento anche nel giorno di riposo, senza prendersi una pausa. La sua presenza è stata notata nel centro sportivo, dove ha proseguito con il programma di allenamenti individuali. La decisione di lavorare anche oggi è stata confermata da fonti vicine alla squadra, che hanno sottolineato il suo impegno costante.

di Luca Fioretti Bremer dimostra il suo incredibile attaccamento al lavoro quotidiano rinunciando al giorno libero per restare al top della forma fisica. Oggi i bianconeri non si sono allenati presso il centro sportivo della Continassa. L’intero gruppo ha infatti beneficiato di un meritato giorno di riposo concesso dallo staff tecnico. Tuttavia, Gleison Bremer ha deciso di fare un’eccezione alla regola. Il difensore ha scelto di non fermarsi assolutamente, preferendo continuare a sudare per mantenere la propria condizione atletica ai massimi livelli possibili. Una dimostrazione di grande professionalità che conferma la mentalità vincente di uno dei pilastri fondamentali nello scacchiere tattico di Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer non abbassa la guardia: brasiliano al lavoro anche nel giorno di riposo! Cosa è successo oggi alla Continassa Notizie correlate Thuram, il gesto della Juventus nel giorno del suo compleanno: cosa è successo oggi alla Continassa – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Thuram, il gesto della Juventus nel giorno del suo compleanno: cosa è successo oggi alla Continassa. Allenamento Juve: Holm torna in gruppo, si rivede Cabal. Riposo per Kalulu. Ecco che cosa è successo oggi alla Continassadi Marco BaridonAllenamento Juve: Holm torna in gruppo, si rivede Cabal Pierre Kalulu resta a riposo. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La Juve fa tutto nel primo tempo: Bremer-McKennie e 2-0 sul Genoa, Como a un punto; 9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercato. Bremer non abbassa la guardia: brasiliano al lavoro anche nel giorno di riposo! Cosa è successo oggi alla ContinassaBremer dimostra il suo incredibile attaccamento al lavoro quotidiano rinunciando al giorno libero per restare al top della forma fisica Oggi i bianconeri non si sono allenati presso il centro sportivo ... juventusnews24.com Juventus-Genoa LIVE, 2-0 risultato della partita di Serie A: gol di Bremer, poi McKennie al raddoppio. Gli HighlightsLa Juve dovrà fare molta attenzione alle palle inattive, situazione di gioco dove il Genoa ha in Leo Ostigard un punto di forza. Il centrale norvegese, ex Napoli, ha segnato 5 gol in questa edizione d ... fanpage.it #Kim all' #Inter Da #Capello un consiglio alla #Juve: "Lui in aggiunta a #Bremer" x.com La #Juventus qualcosa dovrà fare in difesa: se arrivano 20/25M€, #Gatti partirà e la situazione di #Kelly va seguita. #Bremer ha la clausola da 54M€, quindi meglio stare attenti e vigili. Il club sta monitorando, tra tanti nomi, #Baidoo, classe '04 del Lens. Lo se - facebook.com facebook